Североатлантический Альянс начал бы войну с Россией под предлогом Крыма.

Такое мнение высказал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране.

"Если дорога для НАТО открыта, то он(а) не видит границ. Если бы альянс не остановили в Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма", - цитирует Хаменеи агентство IRNA.

По словам иранского духовного лидера, западные политики выступают категорически против того, чтобы России стала сильной. В этой связи Хаменеи призвал "к бдительности в связи с обманными действиями Запада".

Он также предупредил, что Вашингтон является сильным и хитрым соперником. Советский Союз, отметил он, распался из-за обмана американских политиков. Однако Россия смогла сохранить свою независимость.

Путин и Хаменеи в ходе переговоров также обсудили концептуальные вопросы: ситуацию в мире и российско-иранские отношения.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заверял, что Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером аятоллой Хаменеи.

Как писала "Страна", в Иране Путин заявил о продвижении вперед переговоров о вывозе украинского зерна.