У ЦРУ прокомментировали слухи о состоянии здоровья Путина
ЦРУ не располагает доказательствами того, что президент России Владимир Путин психически или физически истощен. Или вообще болен.
Об этом заявил директор разведки Уильям Бернс, выступая вчера на форуме по безопасности в Аспене, пишет Euronews.
"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", - сказал глава ЦРУ.
Ранее глава британских вооруженных сил Тони Радакин также заявил, что сообщения о болезни президента России Владимира Путина или возможных покушениях на него выдают "желаемое за действительное".
Также о предполагаемых болезнях Путина высказался Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что разговоры об этом "болтовня и не очень интересно".
В то же время приближенный к Путину режиссер Оливер Стоун считает, что у президента РФ рак. Поэтому Путин напал на Украину.
Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.
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