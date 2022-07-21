ЦРУ не располагает доказательствами того, что президент России Владимир Путин психически или физически истощен. Или вообще болен.

Об этом заявил директор разведки Уильям Бернс, выступая вчера на форуме по безопасности в Аспене, пишет Euronews.

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", - сказал глава ЦРУ.

Ранее глава британских вооруженных сил Тони Радакин также заявил, что сообщения о болезни президента России Владимира Путина или возможных покушениях на него выдают "желаемое за действительное".

Также о предполагаемых болезнях Путина высказался Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что разговоры об этом "болтовня и не очень интересно".

В то же время приближенный к Путину режиссер Оливер Стоун считает, что у президента РФ рак. Поэтому Путин напал на Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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