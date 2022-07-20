Президент России Владимир Путин заявил, что иван-чай полезнее "какой-нибудь кока-колы", где "одна только химия". О составе американского шипучего напитка он упомянул, отвечая на предложение председателя Союза производителей иван-чая Александра Хлынова популяризировать иван-чай в стране.

Трансляция велась на форуме "Сильные идеи для нового времени", где Путин вновь раскритиковал "золотой миллиард" и спрогнозировал "грандиозные перемены" в мире".

"Шутки-шутками, а наверняка это полезнее, чем кока-кола, в которой одна химия", - заявил Путин, пообещал поставить резолюцию и направить предложение министру сельского хозяйства.

Согласно инициативе Хлынова, в стране нужно довести объем производства иван-чая до 30-35%, что позволит ежегодно оставлять в стране 100 млрд рублей выручки.

"В перспективе традиционный русский напиток можно будет вывести на зарубежный рынок, уже сейчас его изготовлением занимаются в стране 100 производителей "от Владивостока до Пскова", - подытожил Хлынов.

Ранее Путин призвал увеличить производство продовольствия в России на фоне санкций. Он подчеркнул, что продовольственная самодостаточность является реальным конкурентным преимуществом России.

Также Путин заявил, что Россия поможет "восстановлению Донбасса", однако это займёт долгие годы.

Перед этим в Иране Путин встречался с президентом Турции Эрдоганом, чтобы обсудить вывоз зерна из Украины.

Напомним также, что компания Coca-Cola допустила полный уход с российского рынка, если война в Украине будет долгой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.