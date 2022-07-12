Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Владимира Путина "наследником УПА" в своей публикации в Facebook, посвященной Волынской резне.

"Украина видит, куда приводит национализм и империализм, и что наследником украинских националистических организаций и УПА является Путин, пытающийся принести русский мир", - написал премьер Польши.

Напомним, что "Волынская резня" - массовые убийства польского населения отрядами ОУН-УПА в 1943 году. В Польше на официальном уровне признана актом геноцида.

Официальная украинская историография факт геноцида не признает и заявляет, что на Волыни в то время шли массовые убийства с обеих сторон.

Апогеем "Волынской резни" польские историки считают 11 июля 1943 года, когда были атакованы населенные пункты с преимущественно польским населением в нескольких районах Волынской области.

В годовщину событий президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки не будут мстить за Волынскую резню и призвал Киев признать ответственность за нее.

Также мы писали, что посол Украины в Германии Андрей Мельник был уволен после последнего с ним скандала, когда он заявил, что Степан Бандера не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков.