Окружение Владимира Путина, куда входят медики, летчики и персонал, уже почти два года не покидает карантин. Через карантин также должны проходить все желающие встретиться с президентом РФ.

Об этом говорится в расследовании BBC.

Перед попаданием в карантин все, кто хочет встретиться с Путиным, сдают анализы. Если тест на антитела не показывает достаточно высокий уровень антител IgM, его на две недели изолируют в кремлевской гостинице или санатории.

Находясь на карантине в течение 12 суток нужно сдать четыре ПЦР-теста, а на двенадцатый день – еще раз тест на антитела.

В случае успешной сдачи серии тестов человеку могут организовать встречу с Путиным.

Как сообщает BBC, правила допуска к Путину ужесточились с пандемией. Кроме того, по данным расследования, с 2021 года кроме теста на коронавирус желающие встретиться с президентом РФ сдают тесты на грипп, стафилококк и яйца гельминтов.

Сообщается, что только экипаж летного отряда "Россия" потратил на тесты 125 миллионов рублей. Ежемесячно персонал сдавал до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела.

Напомним, что уже давно циркулируют слухи об ухудшении здоровья Путина. Так, журнал Newsweek со ссылкой на "засекреченный отчет разведки" сообщил, что российский президент болен раком и в апреле прошел курс лечения.

Приближенный к Путину режиссер Стоун заявлял, что у президента РФ рак.

Британские СМИ даже предположили, что Путин уже умер и его окружение готовит почву слухом о раке крови.

Однако эти слухи о состоянии здоровья Путина пока ничем конкретным не подтверждались. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры о предполагаемых болезнях у Владимира Путина "болтовня и не очень интересно".