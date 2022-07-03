Россия обвинила Францию в нарушении правил дипломатии в связи с публикацией полной расшифровки разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона накануне вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают российские издания.

Она утверждает, что пока Макрон говорил с Путиным по телефону, это все снимали на камеру журналисты.

"Так вот, оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в комнате, в кабинете, у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, ну, так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики, конечно, но вот из невиданного — оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали", — сказала Захарова.

Сообщается, что разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при переговорах. Полная передача будет показана в четверг.

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