Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, но не для нападения на территорию России.

"Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Комментируя призывы Киева объявить РФ спонсором терроризма, Макрон заявил, что Франция не разделяет подобной методологии.

"Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом", - сказал Макрон.

Напомним, Медведев пригрозил третьей мировой из-за попыток Украины вернуть Крым, ему ответил Данилов.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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