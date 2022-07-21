Переговоры Путина в Иране с местным руководством и президентом Турции Эрдоганом в экспертной среде считают возможным предвестником нового союза против Запада.

Это вторая зарубежная поездка президента РФ с начала вторжения в Украину (первая - Таджикистан). Тегеран, который многие годы живет под западными санкциями, оказался одним из немногих союзников Москвы на международной арене.

Об итогах визита Путина в Иран и их значении для мира Украина - в материале "Страны".

Сирия, беспилотники, война в Украине

США связывали визит Путина с желанием РФ получить от Ирана беспилотники, которые помогут российской армии в Украине, в Тегеране отметают намерение продавать России военные БПЛА. Позже такое заявление сделали и в турецкой компании, производящей "Байрактары".

По итогам саммита в Тегеране лидеры России, Ирана и Турции высказали общее мнение относительно того, что США должны покинуть территорию Сирии, где все эти страны вовлечены в конфликт. Также все участники встречи согласны с принципом территориальной целостности Сирии и заявили о приверженности процессу политического урегулирования в этой стране. То есть Турция, Иран и Россия договорились, что они будут решать будущее Сирии без участия США.

Все три лидера согласились с необходимостью ликвидации ИГИЛ. И договорились, что следующий саммит России, Ирана и Турции пройдет в РФ.

Говорили, естественно, и о войне в Украине. Аятолла Хаменеи возложил вину за конфликт на Запад и продолжил, обращаясь к российскому президенту: "Если бы вы не взяли инициативу на себя, то другая сторона устроила бы войну по собственной инициативе".

До сих пор официальный Тегеран на самом деле ни разу прямо не поддержал вторжение России в Украину, формально говоря лишь о "неприятии применения силы" и призывая все стороны к переговорам.

BBC, подводя итоги визита, пишет, что "Путина тепло встретили в Тегеране, а верховный лидер Ирана Али Хаменеи открыто поддержал его "спецоперацию" в Украине".

Есть мнение, что поездка Путина в Иран задумывалась также как альтернатива к визиту президента США Байдена в Саудовскую Аравию за нефтью (которая фактически оказалась провальной). Еще одна цель Путина, по мнению экспертов, состоит в получении через Тегеран доступа к западному современному военному оборудованию и микроэлектронике, каналы нелегальных поставок которых за долгие годы санкций наладил Иран.

"Тройственный союз"

У каждой стороны на тегеранских переговорах - свои резоны. Анкаре нужно провести свою "спецоперацию" против курдов на востоке Ирака и на севере Сирии. На это у Эрдогана есть и внутриполитические причины - он таким образом хочет спасти свой рейтинг, который рушится в последнее время из-за нарастающих экономических проблем и высокой инфляции.

Однако на пути этих планов стоит поддержка курдов американцами, что и объясняет крайне жесткую риторику Эрдогана в отношении США и Запада в целом.

В таких условиях Турция заинтересована в поддержке со стороны Ирана и России, которые фактически контролируют сирийский режим Башара Асада.

Ирану же нужна поддержка РФ для сохранения режима Асада, а также для возобновления "ядерной сделки" с западными странами. России - беспилотники, коалиция против Запада и экономическая выгода.

Россия хочет заключить соглашение о российских инвестициях в добывающий сектор Ирана, так же как раньше сделал Китай. Согласно иранским сообщениям, российский энергетический гигант "Газпром" подписал необязательную сделку на 40 миллиардов долларов, чтобы помочь в разработке газовых и нефтяных месторождений в Иране.

"Тегеран неоднократно выражал готовность подписать долгосрочные экономические соглашения с российским бизнесом, который попал под беспрецедентные западные санкции. Совместная ирано-российская торговая палата заявила, что экспорт Ирана в Россию увеличился после начала конфликта в Украине", - пишет Guardian.

При этом остается непонятным, насколько России и Ирану удалось договориться о совместной экспортной политике в отношении нефти и газа, потому что обе стороны являются конкурентами друг другу и в целом серьезно влияют на рынок.

Часть экспертов считают публичное заявление Хаменеи о войне в Украине выходящим за рамки более осторожной поддержки России Китаем.

"Сейчас интересы России и Ирана сошлись как никогда. Это брак по расчету, в противовес попыткам Вашингтона создать на Ближнем Востоке союз из Израиля и суннитских арабских государств и, соотвественно, ограничить влияние в регионе России, Ирана и Турции. Тегеран уже давно находится под санкциями, и на этом фоне обе страны могут усилить экономическое сотрудничество, в частности, Москва хочет договориться об использовании иранских логистических маршрутов для транспортировки российской нефти в Индию и Китай. Тема беспилотников публично не поднималась, но договорённости не исключены, особенно учитывая, что переговоры США и Ирана по "ядерной сделке" зашли в тупик, а без нее не снимут санкции на экспорт нефти, что может ухудшить положение Ирана и его властей на фоне растущего недовольства в обществе. В то же время для Тегерана и Анкары переговоры с Россией являются элементом давления на США и шантажа", - сказал "Стране" Али Мотамеди, эксперт по Ирану международного аналитического центра в Лондоне.

"Иран, возможно, хочет показать Западу, что у него есть альтернатива, что он может иметь влияние, выходящее за пределы Ближнего Востока. Тегеран не может отказаться от отношений с Россией, пока у него нет альтернатив на Западе", - говорит в комментарии Deutsche Welle Саид Абдолрасул Дивсаллар, приглашенный профессор ближневосточных исследований из Католического университета Святого Сердца в Милане.

Научный сотрудник Немецкого института по международным отношениям и безопасности Хамидреза Азизи полагает, что сближение Ирана с Россией связано со схожестью их мировоззрения, которая за прошедшие десятилетия становилось все сильнее.

"Обе страны выступают против доминирования США в международных отношениях и стремятся противостоять ему. Кроме того, напряженность в отношениях между Ираном и западными державами постоянно росла, с самого основания Исламской Республики в 1979 году. Такая хроническая напряженность не исчезнет в ближайшее время, и, скорее всего, это будет означать, что страна продолжит ориентироваться на Восток", - сказал Deutsche Welle Азизи.

Союзники, но не "друзья до гроба"

Сближение Ирана, России и Турции в пику Западу прогнозирует и эксперт по Ближнему Востоку в американском аналитическом центре Heritage Foundation Джеймс Филлипс.

"Иран и Россия стали союзниками во время войны в Сирии, где они координировали свои успешные усилия по поддержке президента Асада. В прошлом Россия продавала Ирану танки, военные самолеты, подводные лодки и другое вооружение, но в последние годы воздерживалась от поставок Тегерану наступательного оружия из-за эмбарго ООН. Эрдоган - еще один лидер, который использовал антиамериканские настроения для укрепления своего правления", - говорит "Стране" Филлипс.

Обозреватель BBC Стив Розенберг говорит, что у России, Ирана и Турции, при наличии многих причин для сближения, есть и разъединяющие факторы.

"Россия использует этот трехсторонний саммит, чтобы продемонстрировать, что у нее еще остались сильные союзники и геополитическое влияние. Но это вовсе не "друзья до гроба". Турция и Иран ко всему прочему еще и соперники России. Турция и Россия занимают противоположные стороны в сирийском и ливийском вопросах. Также они соперничают за влияние на Южном Кавказе. Турецкие беспилотники помогают украинской армии. Что касается Ирана, то он соревнуется с Россией за место на мировом энергетическом рынке. Это правда - у России, Турции и Ирана есть общие интересы. Но нет никакой гарантии их долгой дружбы", - полагает Розенберг.

В то же время визит в Иран, пишет Wall Street Journal, отражает то значение, которое Путин придает сохранению рычагов влияния, приобретенные Россией за годы военной и дипломатической интервенции на Ближнем Востоке.

"Эта редкая зарубежная поездка призвана показать, что конфликт в Украине не уменьшил места Москвы на мировой арене", - полагает издание.