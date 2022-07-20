На сегодняшний день нет признаков того, что Иран передал России свои беспилотники. Об этом во время брифинга 19 июля заявил спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас нет признаков, что продажа на данный момент состоялась", - сказал Кирби.

По его словам, это не означает, что Россия оставила намерения получить беспилотные аппараты из Ирана для войны в Украине.

Ранее в Белом доме заявляли, что договоренность между Ираном и Россией уже достигнута, а New York Times писала, что обучение россиян использованию иранской техники начнется в июле.

Напомним, в Кремле вчера заявили, что Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с лидерами Ирана.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.