После заявлений президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова о провале переговоров с Украиной и "отсутствии смысла" их вести в Кремле заявили, что никто из них "не говорил о закрытии двери для переговоров".

Об этом со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

"Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров", - заявил он.

Ранее президент России дал понять, что после провала мирного договора в Стамбуле встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским не будет.

А министр иностранных дел РФ Лавров сообщил, что вести переговоры с Украиной сейчас "нет смысла" в силу того, что Запад "не даст" Киеву идти путем дипломатии.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - продолжались бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжаются удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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