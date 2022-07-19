Обстрелы городов, переговоры с партнерами и обновление силовой вертикали. Новое обращение Зеленского
Во вторник, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам. Основное из вечернего обращения президента:
- "За сутки россияне обстреляли Одесскую область, Никополь, Харьков, Николаев, Краматорск, Славянск, Торецк и другие города Донбасса, приграничные районы Сумской области. Все виновные в этом терроре будут наказаны".
- "В Вашингтоне находится первая леди Украины. Ее задачи - увеличение помощи Украине, решение гуманитарных вопросов. Сегодня встретилась с первой леди США, госсекретарем США. Завтра будет выступать в Конгрессе. Жду от этого визита больших результатов".
- "Говорил по телефону с президентом Польши, премьером Италии и президентом Кот д`Ивуара".
- "Идет обновление силовой вертикали страны. Назначил новых глав СБУ в ряде областей, уволил одного из замов главы СБУ".
- "Закончился конкурс на главу НАБУ. Назначена новый министр соцполитики. Создана комиссия ВР по контролю за поставками оружия. Это сделано, чтобы убрать любые спекуляции по этому вопросу".
Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.