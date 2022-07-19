Во вторник, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам. Основное из вечернего обращения президента:

"За сутки россияне обстреляли Одесскую область, Никополь, Харьков, Николаев, Краматорск, Славянск, Торецк и другие города Донбасса, приграничные районы Сумской области. Все виновные в этом терроре будут наказаны". "В Вашингтоне находится первая леди Украины. Ее задачи - увеличение помощи Украине, решение гуманитарных вопросов. Сегодня встретилась с первой леди США, госсекретарем США. Завтра будет выступать в Конгрессе. Жду от этого визита больших результатов". "Говорил по телефону с президентом Польши, премьером Италии и президентом Кот д`Ивуара". "Идет обновление силовой вертикали страны. Назначил новых глав СБУ в ряде областей, уволил одного из замов главы СБУ". "Закончился конкурс на главу НАБУ. Назначена новый министр соцполитики. Создана комиссия ВР по контролю за поставками оружия. Это сделано, чтобы убрать любые спекуляции по этому вопросу".

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.