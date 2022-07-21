Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал вбросами сообщения об ухудшении здоровья Путина.

"Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это ничто иное, как утки", - заявил он.

По словам Пескова, здоровье Путина в норме.

Слухи об ухудшении здоровья Путина появились после визита Путина в Тегеран во вторник. Там он заявил, что "простыл под кондиционером" в Иране и во время выступления кашлял.

"Что касается кондиционеров, да, действительно жара. На улице сорок, в кондиционерах прохладно. Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного", - сказал Песков.

О здоровье Путина высказались и в ЦРУ, там заявили, что российский президент, по данным спецслужбы, здоров.

Как писала "Страна", Зеленский тоже высказывался о болезнях Путина так: "Болтовня и не очень интересно". Ранее были даже слухи о том, что Путин впал в кому. Однако по данным МВД Украины, такая информация могла быть информоперацией Кремля.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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