Советник главы МВД Виктор Андрусив считает, что не стоит доверять информации о тяжелой болезни Путина и о том, что он якобы впал в кому. Такие сообщения появились в СМИ вчера вечером.

По мнению Андрусива, эти информационные вбросы работают в пользу Кремля и регулярно появляются перед тем, как российский лидер планирует где-то выступить публично.

"Такие вбросы делаются как раз накануне публичных появлений Путина. 17 июня он должен выступать на Петербургском экономическом форуме, где эксперты ожидают от него некоего исторического программного заявления. И вот, за два дня до этого появляется вброс, что Путин вроде бы в коме. Такие же вбросы о болезнях и тяжелых состояниях происходили перед 9 мая и другими публичными появлениями российского лидера", - отметил Виктор Андрусив в комментарии "Стране".

Он считает, что сообщения о плохом самочувствии Путина являются информационной спецоперацией, разработанной в Кремле.

"Суть этой операции состоит в том, что "Путин опять всех переиграл". Мол, все говорили, что ему плохо, а он выступил и показал, что "Путин живее всех живых", как россияне говорят о своем вожде. Таким образом еще и подрывается доверие к СМИ, которые распространяют подобные вбросы. И в будущем влияние таких сообщений нивелируется", - объясняет советник главы МВД.

Впрочем, Андрусив не исключает, что у Путина все же могут быть проблемы со здоровьем.

"Единственное возможное подтверждение того, что с Путиным что-то не так, я увидел в поспешных заявлениях Кадырова на тему "я с ним общался, с ним все хорошо". Вот это наталкивает на мысль, что некоторые обстоятельства имеют место… Но пока не стоит доверять таким вбросам", - сообщил "Стране" советник главы МВД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Путина, Шойгу, Лаврова и других руководителей России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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