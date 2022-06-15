Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что президент России Владимир Путин впал в кому, заявив, что он сам недавно общался с ним.

Об этом Кадыров сказал в своем Телеграм-канале.

"У него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить "спецоперацию" максимально безвредно для украинского народа и государства", - сказал Кадыров в голосовом сообщении.

Отметим, что слухи о Путине в коме появились вечером во вторник в украинских СМИ.

Ранее в США написали о лечении Путина от рака в апреле и покушении на него в марте. Собеседник журнала Newsweek со ссылкой на "засекреченный отчет разведки" аргументировал свое заявление тем, что внешность Путина изменилась, он стал меньше встречаться с мировыми лидерами и появляться на публике.

К тому же в Кремле действительно объявили, что Путин в июне не будет проводить ежегодную "прямую линию".

Как писала "Страна", в конце мая известный американский режиссер Оливер Стоун предположил, что Путин был болен раком, и, возможно, именно это послужило косвенной причиной того, что он отдал приказ о вторжении в Украину.

Однако вскоре после этого заявления глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Путина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.