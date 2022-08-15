В ФСБ РФ заявили, что убили двух своих граждан из праворадикальной организации, чтобы "предотвратить теракт спецслужб Украины на нефтепроводе в Волгоградской области".

Сообщается, что подозреваемы оказали вооруженное сопротивление при задержании, поэтому их нейтрализовали. Убитые входили в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной ныне покойным видеоблогером-неонацистом Максимом "Тесаком" Марцинкевичем.

Согласно сообщению, на месте изъяли самодельное взрывное устройство большой мощности и два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

В ФСБ утверждают, что контроль операции осуществляли украинские спецслужбы, а организацией занимались еще один член "Реструкта" Андрей Чуенков, который сейчас воюет на стороне Украины, и гражданин Украины Юрий Ионов из "Азова".

Напомним, в конце июля ФСБ РФ задержала троих украинцев по подозрению в "подготовке теракта в Липецке".

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко