СБУ заявляет, что задержала киллеров из российского ГРУ, которые, по версии спецслужбы, планировали убить министра обороны Украины Алексея Резникова, главу ГУР МОУ Кирилла Буданова, а также некого "известного активиста".

Кураторы обещали киллерам по 100-150 тысяч долларов за убийство.

В составе группы - житель Луганска, который воевал за "ЛНР". Он, используя связи в уголовном мире, как заявляет СБУ, и нашел киллера для заказного убийства.

Киллер-киевлянин согласился за 5 тысяч долларов в качестве тестового задания убить военного, который, по мнению оккупантов, участвовал в расправе над военнопленными.

Для убийства руководителей оборонных ведомств "связной" прибыл на подконтрольную территорию через Беларусь. СБУ задокументировала его прибытие в Волынскую область и встречу с сообщниками.

Задержанным сообщили о подозрении в госизмене.

По данным источников "Страны", "известный активист" - это Сергей Коротких (он же Боцман).

Опубликовано видео задержания.

Также опубликованы якобы скриншоты из переписки задержанных.

Напомним, что в марте в Ужгороде задержали диверсантов, которые готовили покушение на Зеленского.

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