В СБУ сообщают о задержании мужчины, который призывал ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове и передал "ДНР" соответствующие координаты.

В качестве доказательства приводится переписка подозреваемого с представителями "ДНР"

"Оперативники установили, что, кроме распространения деструктивной пропаганды, один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику С. Бандере во Львове", - говорится в сообщении

Ранее стало известно, что сегодня вечером в Николаеве вводят комендантский час на все выходные. В июле Ким заявил о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ и предоставлять им координаты для обстрелов.

"Страна" разбиралась, кто корректирует российские удары по военным объектам в Украине. С началом вторжения России в Украину информация о месторасположении войск противника, командных пунктов, складов боеприпасов и запасов топлива является особо ценной для обоих воюющих армий. Современные вооружения позволяют наносить максимально точные удары - главное знать координаты, где находится в данный момент противник.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.