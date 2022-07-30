С началом вторжения России в Украину информация о месторасположении войск противника, командных пунктов, складов боеприпасов и запасов топлива является особо ценной для обоих воюющих армий. Современные вооружения позволяют наносить максимально точные удары - главное знать координаты, где находится в данный момент противник.

СБУ регулярно заявляет о задержании людей, обвиняемых в корректировке огня для российских войск.

При этом официально украинские власти редко подтверждают попадания по военным объектам (также, впрочем, как и Россия редко подтверждает попадания по объектам армии РФ). Как правило, подробно рассказывается лишь о тех обстрелах, которые приводят к разрушению жилых домов, гражданской инфраструктуры с жертвами среди мирного населения.

Однако, судя по всему, российские удары по тылам наносят и серьезный военный ущерб. Есть немало косвенных подтверждений этому.

Например недавно глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пообещал закрыть город на несколько дней для "чистки" от коллаборантов и шпионов, мотивировав это случаями передачи информации противнику о расположении украинских военных. Что само по себе говорит о масштабе проблемы.

"Повод для беспокойства у Кима реальный, в Николаеве и области было много случаев, когда ракеты и снаряды прилетали точечно и вовремя – когда на объектах находились военные или скапливалась военная техника и личный состав подразделений. Но бороться с наводчиками путем кампании среди гражданских нерезультативно. Эта кампания уже началась, результатов пока крайне мало, зато есть огромное количество звонков от граждан просто о "подозрительных". В их число попадают совершенно посторонние люди, вполне законопослушные, но чем-то досадившие тем, кто "сигналит о шпионах". Были случаи, когда в число шпионов зачисляли даже тех, у кого видели ночью из окна огонек кондиционера, или свет аквариума", - пояснил "Стране" один из офицеров украинской контрразведки.

Еще один известный пример - удар по Виннице в середине июля, когда погибли десятки мирных жителей. При этом, Минобороны России утверждало, что удар наносился по Дому офицеров, где в тот момент проходило совещание командования ВВС Украины с зарубежными поставщиками авиационной техники. Эту информацию украинские власти не подтверждали, но известно, что во время обстрела погибло три офицера ВВС Украины. Кроме того, СБУ заявило о том, что проводится работа по 300 (!) людям по подозрению в корректировке этого удара. Вряд ли такая масштабная работа бы велась, если б удар не нанес бы конкретный военный ущерб в результате "слива" некой информации.

"Страна" поговорила с представителями украинских спецслужб и выяснила как россияне формируют свою "сетку" корректировщиков, кто в нее входит и как их ловят.

Карты, деньги и "ждуны"

Отметим для начала, что далеко не всегда удары российских войск наносятся исходя из сообщений корректировщиков.

Некоторые объекты выявляют со спутников, с беспилотников. Кроме того, много информации у Москвы сохранилось с советских времен.

"У нас часто смеются, что россияне наносят удары по картам 80-х годов прошлого столетия. Хотя, на самом деле, ничего смешного в этом нет. Украина до сих пор пользуется военным наследством, которое осталось от советской власти. Речь идет не только и не столько о местах расположения частей (их как раз поменять не так трудно), а о военных заводах, подземных хранилищах, бункерах и так далее. Зачастую это грандиозные сооружения, которые СССР строил, готовясь к ядерной войне с США. Понятно, что у Украины не было ни сил, ни средств построить что-то подобное в другом месте. Поэтому к началу войны эти объекты использовались украинской армией. По своей сути - это сверхсекретные объекты. Но вся документация и информация о них в Москве была самая подробная еще с советских времен. Применялась она, в том числе, и для нанесения ракетно-бомбовых ударов", - говорит "Стране" один из офицеров ВСУ.

Впрочем, чем дольше идет война, тем больше навыков в маскировке и рассредоточении своих сил (в том числе и складов боеприпасов) приобретают воюющие армии. И тем большее значение имеет актуальная информация об их расположении. И если вблизи линии фронта ее добывают, в основном, при помощи беспилотников. То в тылу роль корректировщиков трудно переоценить,

По словам офицеров спецслужб, с которыми переговорила "Страна", наводчики делятся на три категории.

Первая - это завербованные агенты. Часто завербованные еще до войны. И это могут быть не только силовики, но и люди, которые имеют доступ к важной информации о ситуации в том или ином регионе или городе - чиновники, руководство предприятий, бизнесмены, работники инфраструктуры.

Вторая категория - идейные, которые поддерживают Россию и передают информацию для помощи российской армии.

Третья - "заробитчане", которые передают информацию за деньги.

"Идейных", людей, которые ждут прихода "русского мира", количественно больше, чем "заробитчан". У нас таких идейных называют "ждунами". Они чаще всего встречаются на Донбассе и юго-востоке, но есть и в Киеве, и в центральной Украине, и даже на западе. Эта категория самостоятельно ищет контакты с разведкой РФ, пишут сообщения в российские военные телеграмм-каналы, которые поддерживают войну против Украины, либо просто передает своим знакомым или родственникам в Россию важную информацию. За свою деятельность они не получают деньги. Хотя некоторым из них и могут пообещать какие-то преференции, льготы или должности после того, как "придет Россия". Идейных обнаруживать гораздо легче, чем тех, кто хочет заработать на сливе информации. Они часто "палятся" во "вражеских" социальных сетях, например, во "ВКонтакте" или "Одноклассниках", заходя туда через VPN и украшая свои аккаунты георгиевскими ленточками или делая перепосты "Z" лозунгов. Конечно, не все такие "ждуны" - шпионы. Но как правило, после обнаружения нашими специалистами таких "идейных" в сетях, они попадают в поле зрения наших служб. Их негласно проверяют, где они бывают, с кем общаются и так далее. Если они начинают проявлять активность – прогуливаясь возле военных или инфраструктурных объектов, тогда это красный сигнал тревоги для нас. За ними тут же начинается "пригляд" и если возникает подозрения, что они шпионят, к ним тут же приходят с обыском и задерживают.

Что касается "заробитчан", то их вербуют дистанционно, через социальные сети. Разведка РФ постепенно завязывают общие разговоры, ненавязчиво определяют интересы, социальный и имущественный статус и положение. "Заробитчанами", завербованными за материальное вознаграждение, как правило становятся люди с плохим заработком, безработные. А также молодежь. Заработки на сливе информации о локациях небольшие – до двух-трех тысяч гривень за одну локацию", - пояснил источник "Страны" в СБУ.

По его словам, особое внимание россияне уделяют работе в молодежной среде, среди детей и подростков.

Один из каналов вербовки - сетевые компьютерные игры.

"В любой игре есть свои чаты, в которых игроки общаются. Есть возможность создать командный чат или личный, где можно общаться тет-а-тет с любым игроком в любой точке мира. И этим активно пользуется российская разведка. Под видом игроков они следят за фразами и словами всех принимающих участие в игре. Некоторое время играют в команде, "подставляют плечо", помогают советами и даже деньгами на апгрейд аккаунта в игре. Затем начинают вести разговоры за "жизнь" и так далее – методов психологической обработки очень много, с подростками работают специалисты. Затем следует предложение "подработать", "подсказать" за деньги интересную локацию из города, где живет "визави" шпиона. За такую информацию могут заплатить как "игровой валютой", так и виртуальными деньгами, которые не сложно превратить в реальные деньги. Согласившимся дают советы, как фиксировать локации скрытно, историю переписки затем тоже стирают", - говорит источник "Страны" в контрразведке.

К слову, в соцсетях иногда можно встретить призывы к подросткам сдавать локации украинских войск, даже сделанные в стиле аниме.

"Маячки" и шпионские трекеры

"Пока чаще всего выявляют тех корректировщиков, которые "спалились" по глупости и непрофессионализму. Например, попадали в объективы наружных видеокамер, фотографируя объекты или передавая локации по Google Maps по телефону. Это азбука обнаружения – прежде всего, пробивают архивные записи видеокамер, всех кто попал в поле съемки, затем идентифицируют и проверяют на связь с врагами. Есть и другие методы обнаружения, вроде проверки геолокаций IMEI телефонов, которые находились по нескольку раз вблизи от важных объектов, которые были разрушены ракетными или артиллерийскими обстрелами. Но этот метод работает не всегда и не везде, так как многие люди бывают возле таких объектов по работе или живут рядом. Всех просто физически не проверишь, нет такой возможности. В последнее время полицией во всех прифронтовых областях делаются поквартирные обходы с проверкой телефонов и мессенджеров. Но и такой метод скорее относится к поговорке "пальцем в небо". Так как проверяемый полицией гражданин, живущий рядом с важным объектом, просто может владеть двумя и более телефонами. И не показать полиции тот, с которого он общается с вражеской разведкой. То есть все это дает лишь два-три процента результата из ста. Часто в телефонах смотрят подписку на телеграмм-каналы. И если видят в них пророссийские, то также могут обвинить в работе на врага. Хотя понятно, что это тоже из разряда "пальцем в небо" - не факт, что этот человек действительно корректировщик. Но, тем не менее, подписка на каналы также часто используется как индикатор", - рассказал контрразведчик.

При этом профессиональных шпионов обнаружить и задержать тяжело, так как они используют для передачи информации сеть "dark-net" и системы для анонимного сетевого соединения. Установить и задокументировать такие способы передачи информации можно лишь при помощи специальных устройств, к которым далеко не всех регионах есть доступ.

К слову, информацию о важных объектах шпионы – корректировщики передают и другими способами. К одним из них относится метод установки так называемого "маячка" - технического устройства, по которому наводятся ракетные удары. Наиболее уязвимы в этом плане обычные гражданские склады и здания, которые используются армией для хранения военной техники, боеприпасов и размещения солдат, а также мосты, заводы и аэродромы. Так как полностью проверить эти локации на наличие шпионских маячков из-за их больших площадей проблематично.

Как рассказали "Стране" в контрразведывательных службах, случаев установки шпионских трекеров рядом с важными объектами довольно много.

К слову, на боевых позициях уже несколько месяцев военных и посещающих их волонтеров и журналистов, обязывают выключать геолокации и ставить телефоны в режим полета. Не говоря уже о запрете общения с родными по открытой связи. Дело в том, что любое подозрительное скопление сигналов от мобильных устройств определяется современными РЛС. И может быть "пассивным" целеуказанием для нанесения артиллерийского или ракетного удара.