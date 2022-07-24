Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что подозревает в работе на врага всех жителей города. Хотя при этом понимает, что предателей в реальности единицы.

Такую мысль он высказал в интервью британской газете The Telegraph.

По словам Кима, власти уже задержали десять человек, которые подозреваются в сотрудничестве с представителями РФ.

Напомним, Виталий Ким заявил на днях о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ.

Кроме того, он пообещал выплатить по 100 долларов каждому, кто поможет обезвредить российского помощника.

"Это может говорить о попаданиях россиян по военным объектам в Николаеве. Что власти пытаются предотвратить, устраивая охоту на тех, кто информирует противника об их расположении", - комментировал Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что в результате удара россиян по Николаеву в ночь на 24 июля повреждены склад и несколько частных предприятий. После вечернего обстрела города ранены пять человек, среди них подросток. Одна из школ города разрушена практически до основания.