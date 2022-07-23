Под российской оккупацией в настоящее время находится около 5% населенных пунктов Николаевской области.



Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире молдавского канала TV8.

"В Николаевской области оккупировано 5% населенных пунктов. Это Снегиревка и ряд сел рядом с ней. На всех направлениях идут бои. ВСУ успешно продвигаются в сторону юга и отвоевывают наши территории", - рассказал военный губернатор.

По словам Кима, в районе линии разграничения много деревень, разрушенных на 90%. Жителей некоторых из них приходилось эвакуировать принудительно.

Ранее мы писали, что в субботу вечером, 23 июля, российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего над одним из районов города начал подниматься дым.

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