Военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаеве записали в ТикТок видео, в котором говорится, что офицеры забили до смерти солдата 36 бригады.

Солдата звали Роман Стебо.

"Некоторые офицеры нанесли тяжкие телесные после которых Роман не выжил. Парни не хотят спустить это дело просто так", - говорится в обращении.

Напомним, сегодня губернатор Николаевской области Виталий Ким опубликовал видео мощных "прилетов" по Николаеву и заявил, что уничтожен склад гуманитарки. Также известно, что минувшей ночью войска РФ выпустили по Николаеву 7 ракет, повредив инфраструктуру, АЗС и газопровод, есть пострадавший.

Ранее городские власти предупреждали, что скоро Николаев закроют для "отработки" адресов коллаборантов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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