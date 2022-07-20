Минобороны РФ подтвердило удар по Одесской области прошлой ночью. Об этом сообщают российские СМИ.

В российском минобороны утверждают, что удар наносился по "пункту подготовки морпехов-резервистов" и погибло якобы 200 человек. Также заявляют об уничтожении пусковой установки ракетного комплекса "Harpoon".

Отметим, что по данным Оперативного командования "Юг", ночью россияне выпустили по Одесской области две ракеты с самолета Су-35. Одну ракету удалось сбить, вторая попала в заброшенное складское сооружение.

Согласно сообщению ОК, обошлось без пострадавших.

Напомним, позапрошлой ночью россияне ударили по Одесской области шестью "Калибрами", в результате пострадали люди, были разрушены дома.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.