Россияне ночью нанесли очередной удар по Одесской области. Они выпустили две ракеты, в результате одна из них попала в заброшенное складское здание.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Одну из ракет, предположительно Х-59, сбила система ПВО. Вторая попала в здание и вызвала пожар. Пожар оперативно ликвидирован спасателями. К счастью, жертв нет.

Ракетный удар был нанесен с применением самолетов Су-35.

Напомним, прошлой ночью россияне ударили по Одесской области шестью "Калибрами", в результате пострадали люди, были разрушены дома.

Также мы писали о том, что на днях россияне вновь нанесли удар по Днестровскому мосту и военному объекту в Одесской области.