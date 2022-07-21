Служба безопасности Украины заявляет, что задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога.

"Им оказался управленец одного из самых мощных промышленных гигантов региона", - сообщили в пресс-службе СБУ.

С начала вторжения РФ он собирал информацию о передвижении войск Украины и передавал данные в РФ, говорят в спецслужбе.

В частности, в СБУ проверяют причастность задержанного к обстрелу аэропорта Кривого Рога 10 марта.

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Днепропетровской области в последнюю неделю резко увеличилось количество обстрелов Кривого Рога и его окрестностей. Однако несмотря на участившиеся обстрелы, местная власть не видит необходимости в централизованной эвакуации из Кривого Рога.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.