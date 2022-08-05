В Николаеве вводят комендантский час с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа. То есть на более чем двое суток подряд.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Всех прошу отнестись с пониманием, спланировать выходные и сделать покупки на эти два дня", - сообщил он.

Напомним, в июле Ким заявил о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ и пообещал выплатить по 100 долларов каждому, кто поможет обезвредить российского помощника.

Как уже анализировала "Страна", это может говорить о попаданиях россиян по военным объектам в Николаеве. Что власти пытаются предотвратить, устраивая охоту на тех, кто информирует противника об их расположении.

Также напомним, что россияне обстреляли Корабельный район Николаева. Там вспыхнул пожар, повреждены дома.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.