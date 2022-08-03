В Николаеве – пожар после вечерних взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Телеграм-канале.

Также, по его словам, появились перебои с электричеством.

"После мощных взрывов около девяти вечера в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом. Прошу всех максимально соблюдать правила безопасности! Слышите сигнал тревоги или взрывы – сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены!" - написал Сенкевич.

Позже, около 23:00, подачу света в городе возобновили. Помимо этого, Сенкевич заявил, что в Николаеве вновь слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов.

Напомним, что Николаев и область уже который день обстреливается российскими оккупантами. Несмотря на это, в Николаевской области не планируют обязательную эвакуацию, несмотря на рост обстрелов.

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