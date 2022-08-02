В Николаевской области не планируют обязательную эвакуацию, несмотря на увеличение количества обстрелов. Об этом сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким во время брифинга.

"Хотя обстрелов стало больше, но ВСУ планируют операцию по освобождению Херсонской области, которая должна привести к уменьшению обстрелов", - заявляет Ким.

Напомним, сегодня началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Первый эвакуационный поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. В числе жителей, которых вывозят из опасных регионов, много стариков и маломобильных групп.

Хотя эвакуация из Донецкой области объявлена обязательной, заставлять эвакуироваться никого не будут. Такое заявление сделала вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук.

Там же опубликован "алгоритм действий" для тех, кто хочет выехать:

Обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами. На основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации. Отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами. Во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ. По прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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