Правоохранители считают, что в дом владельца агрокомпании "Нибулон" Алексея Вадатурского, который погиб в результате обстрела, могли ударить целенаправленно.

Об этом сообщил новый генпрокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

"Одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи", – сказал он.

Как сообщала "Страна", 31 июля в Николаеве во время обстрелов погиб известный бизнесмен, герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Он был отцом народного депутата Украины VIII созыва и совладельца "Нибулона" Андрея Вадатурского.

Напомним, власти Николаева заявили, что агробизнесмена Вадатурского могли намеренно убить из-за его поездки в Турцию. Так, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева предположила, что это "спланированная ликвидация, связанная с тем продовольственным кризисом, который Россия пытается произвести в мире".

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал гибель украинского агробизнесмена Вадатурского умышленным убийством.