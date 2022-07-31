Российская армия утром в воскресенье, 31 июля, накрыла огнем два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

"По Никопольскому ночью дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина", - написал Резниченко у себя на Facebook.

Один частный дом уничтожен, несколько десятков повреждены. Есть разрушение в семи многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений.

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

"На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти оказались повреждены. Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты", - пишет глава ОВА.

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Кроме того, утром враг атаковал Никополь двумя крылатыми ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется. В Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали.

Скриншот: Facebook/Валентин Резніченко

Также массированному обстрелу подвергся Николаев. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что обстрел был самым сильным за все время войны.

"Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели", - сообщил мэр.

Скриншот: Telegram/Сєнкевич Оnline

Сводку об утренних и ночных обстрелах Николаева опубликовал и губернатор Виталий Ким.

По его данным, повреждены здания отеля, двух образовательных учреждений, спорткомплекса, а также СТО и жилые дома. Погиб один человек, двое травмированы. Сейчас ликвидируются пожары на месте обстрелов.

Скриншот: Telegram/Віталій Кім

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