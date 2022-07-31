В субботу, 30 июля, войска РФ несколько раз обстреляли Криворожский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Из ствольной артиллерии оккупанты дважды ударили по Великой Костромке. Повреждены складские помещения частного предприятия, здание дошкольного учебного заведения, линия электропередач.

Из "Ураганов" обстреляли также село Марьянское. Там повреждены несколько жилых домов и хозяйственные постройки.

Кроме этого, во вражеский огонь попали приграничные территории Широковской и Апостоловской общин" - написал Лукашук.

Обошлось без разрушений. Ни один человек не пострадал.

Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.