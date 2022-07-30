Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о количестве прилетов в регион в субботу, 30 июля.

Об этом чиновник написал в Telegram.

"Сегодня россияне обстреляли наши территории пять раз, было более 80 прилетов.

Великописаревская громада: 12 прилетов из САУ после 15.00;

Белопольская громада: после 16.00 был минометный обстрел – 18 прилетов, после 17.00 – артобстрел, 7 прилетов. Также после 20 был артобстрел, около 8 прилетов;

Середино-Будская громада: 36 прилетов. Работала российская артиллерия", - говорится в сообщении губернатора.

Живицкий добавил, что по потерям и разрушениям информация уточняется.

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