Под Сумами грузовик наехал на 11 мин. Есть погибший и раненые. Фото
В Сумской области грузовик наехал сразу на 11 мин. Водитель погиб на месте, пассажирка отделалась ранениями, как и водитель ехавшей по встречной полосе легкового авто.
Об этом сообщил в Telegram губернатор области Дмитрий Живицкий.
"Если вы видите табличку "мины" - это территория, запрещенная для проезда и прохода. Также обочины дорог могут быть опасными, особенно на тех территориях и путях, по которым передвигались россияне", - написал чиновник.
Напомним, под Сумами на мине подорвался автомобиль полицейских. Есть погибший и раненые.
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области водитель автомобиля заехал на минное поле и подорвался, погибли люди.
Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.
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К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются
Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.
Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.
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