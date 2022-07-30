В Черниговской области водитель автомобиля заехал на минное поле и подорвался, погибли люди. Об этом сообщил председатель Семеновского городского совета Сергей Деденко на своей странице в Facebook.

"На территории громады произошло чрезвычайное происшествие. Автомобиль проигнорировал таблички мины, заехал на запретную зону и подорвался, погибли люди", - написал Деденко.

Он напомнил, что весь периметр границы минируется, существует запрет военной администрации в отношении посещения лесов населением.

Напомним, что в Украине на данный момент разминировано около 67 тысяч гектаров, однако люди всё чаще гибнут, подрываясь на минах в лесополосе, на полях и водоемах Украины. Так, в Одессе мужчина проигнорировал предостережением о заминированных пляжах, пошел купаться в море и подорвался на мине. Ему оторвало голову.

Ранее "Страна" писала, что во время купания в море у берегов Коблево на мине подорвались два человека.

Также под Сумами на мине подорвалось авто с двумя гражданскими, один человек погиб, другой тяжело ранен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.