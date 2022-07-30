Россияне ударили ракетами С-300 по Харьковской области. Власти пишут о сильных разрушениях с пожарами
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о ситуации в области по состоянию на 30 июля. Россияне нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам Харькова. По области удары фиксировались в Чугуевском, Изюмском, Харьковском, Богодуховском районах.
Об этом Синегубов написал в Telegram.
Из-за обстрелов возникали пожары на объектах критической инфраструктуры, предприятиях, домах, складах, хозяйственных сооружениях.
Около 3 часов ночи в Харькове разрушено здание центрального корпуса училища и спортивного зала, возник пожар. Около 5 часов - "прилет" с ранее разрушенным зданием. Предварительно – пострадавших нет. По данным штаба обороны Харькова, стреляли ракетами С-300.
В Чугуевском районе в Новопокровской общине горел склад металлоконструкций. В Изюмском – масштабный пожар на предприятии. В Барвенковской общине - пожары на открытых территориях. В Золочеве горело поле с пшеницей на площади 3 гектаров.
Последствия обстрела Новобаварского района
Напомним, 26 июля российские оккупанты также обстреляли жилые района Харькова.
В Харьковской области обстрелами повреждены десятки котельных, подготовка к зиме под угрозой.
Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.
К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.
Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.
Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.