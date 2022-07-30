Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о ситуации в области по состоянию на 30 июля. Россияне нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам Харькова. По области удары фиксировались в Чугуевском, Изюмском, Харьковском, Богодуховском районах.

Об этом Синегубов написал в Telegram.

Из-за обстрелов возникали пожары на объектах критической инфраструктуры, предприятиях, домах, складах, хозяйственных сооружениях.

Около 3 часов ночи в Харькове разрушено здание центрального корпуса училища и спортивного зала, возник пожар. Около 5 часов - "прилет" с ранее разрушенным зданием. Предварительно – пострадавших нет. По данным штаба обороны Харькова, стреляли ракетами С-300.

В Чугуевском районе в Новопокровской общине горел склад металлоконструкций. В Изюмском – масштабный пожар на предприятии. В Барвенковской общине - пожары на открытых территориях. В Золочеве горело поле с пшеницей на площади 3 гектаров.

Последствия обстрела Новобаварского района

Напомним, 26 июля российские оккупанты также обстреляли жилые района Харькова.

В Харьковской области обстрелами повреждены десятки котельных, подготовка к зиме под угрозой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.