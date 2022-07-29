В результате ударов по Харькову в ночь на 29 июля поврежден один из корпусов сельскохозяйственного университета. Также войска РФ обстреляли Богодухов.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале.

В Харькове ракетами С-300 поврежден один из корпусов сельскохозяйственного университета, являющегося памятником архитектуры, и двухэтажный жилой дом, сообщил он.

В Богодухове повреждено предприятие по производству пищевой продукции.

Предварительно - без пострадавших.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, войска РФ активизируются у Авдеевки и могут готовить наступление на Харьков.

Также мы писали, что 28 июля войска РФ обстреляли парк Горького в Харькове.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.