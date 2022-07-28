Россияне продолжают обстреливать города Украины. После полуночи 28 июля удар был нанесен в районе центра Харькова. Около 04:30 мощные взрывы прогремели в Николаеве.

О двух ночных обстрелах Харькова в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, один из обстрелов зафиксировали ближе к центру, а второй в одном из прилегающих к нему районов. Удар наносился ракетами С-300.

В результате в городе вспыхнули небольшие пожары, спасатели их потушили, информации о пострадавших пока нет.

О серии мощных взрывов в Николаеве сообщил мэр города Александр Сенкевич. Подробности обстрела он не приводит.

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