Утром 28 июля россияне нанесли ракетный удар по Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Удар нанесен по одной из громад Вышгородского района. Информация по поводу жертв уточняется. На месте работают экстренные службы.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.