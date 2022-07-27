На месте разрушенного ракетным ударом торгового центра в Кременчуге, под завалами которого спасатели 29 фрагментов тел и 18 тел погибших, могут построить новое заведение или сделать мемориал в память о погибших. Об этом заявил глава Кременчугской РВА Олег Ледник.

Решение будет принято горсоветом после окончания войны.

"Люди дают предложения, чтобы на этом месте был парк и мемориал памяти жертв нападения РФ, но сейчас нужно завершить разборы этого здания и только после этого принимать решения. Звучали заявления от владельца, что они намерены отстроить торговый центр. Но земля это коммунальная, находится в аренде", – рассказал Олег Ледник.

Как писала "Страна", в Кременчуге на месте взрыва в ТЦ "Амстор" спасательные работы окончили лишь спустя пять дней, точное количество жертв все еще неизвестно.

19-летняя девушка, чудом выжившая после обстрела ТЦ в Кременчуге, отделалась ранениями лица. Она говорит, что до удара по ТЦ видела уведомление воздушной тревоги на телефоне, но никто из соседних магазинов не стал закрываться и уходить, поэтому и она решила остаться.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.