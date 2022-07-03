Девушка, выжившая после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, рассказывает о том как это это происходило. 19-летняя Елена Безус работала баристой.

Видео публикует "Суспильное Полтава".

Девушка говорит, что момента взрыва не помнит, а очнулась уже в реанимации.

Она говорит, что до удара по ТЦ видела уведомление воздушной тревоги на телефоне, но никто из соседних магазинов не стал закрываться и уходить, поэтому и она решила остаться.

Ее нашли под завалами. В результате девушка отделалась ранениями, в частности, лица.

Только вчера в Кременчуге окончили спасательные работы в ТЦ "Амстор". Окончательное количество жертв все еще неизвестно.

По предварительной информации, спасатели обнаружили уже 29 фрагментов тел и 18 тел погибших.

"Страна" разбиралась, почему ТРЦ игнорируют воздушные тревоги и изменит ли ситуацию удар по Кременчугу.

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