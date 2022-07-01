Спасатели обнаружили уже 28 фрагментов тел во время разбора завалов подвергшегося ракетному удару ТРЦ в Кременчуге. Таким образом, по состоянию на утро 1 июля обнаружены 18 тел погибших и 28 фрагментов тел.

Об этом со ссылкой на ГСЧС сообщает "Суспильне".

Спасатели рассказали, что разобрали 85% завалов. Однако работа усугубляется тем, что при взрыве произошла деформация железобетонных конструкций и металла.

Напомним, вчера сообщалось, что в Кременчуге разобрали 80% завалов торгового центра.

Мы также писали, что вчера простились с первыми погибшими после удара по ТРЦ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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