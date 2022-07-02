Семьи погибших в результате ракетного удара от ТЦ "Амстор" в Кременчуге получат по 100 тыс. гривен компенсации. Местный горсовет увеличил сумму выплаты в два раза, ранее сообщалось о 50 тысячах.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.

Также город выделил средства на оплату захоронений всех погибших.

"Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скучает по погибшим", - пишет мэр.

По состоянию на сегодня, в Кременчуге под завалами ТЦ спасатели обнаружили уже 28 фрагментов тел.

Ранее СБУ выпустила видео удара по Кременчугу 27 июня и сообщила подробности атаки РФ.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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