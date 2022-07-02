Поисково-спасательные работы на месте торгового центра "Амстор" в Кременчуге окончены.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Поисковые работы в Кременчуге продолжались пять суток.

Окончательное количество жертв пока еще устанавливается.

Ранее мы писали, что спасатели обнаружили уже 29 фрагментов тел во время разбора завалов подвергшегося ракетному удару ТРЦ в Кременчуге. Таким образом, по состоянию на утро 1 июля обнаружены 18 тел погибших и 28 фрагментов тел.

Мы также сообщали, что 30 июня простились с первыми погибшими после удара по ТРЦ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".