Американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института.

На сегодняшний день возможность захвата Бахмута эксперты называют маловероятной.

По информации Института изучения войны, РФ активизирует наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы уменьшить удары украинских войск по Донецку и его окрестностям.

Кроме того, есть тенденции к подготовке наступления россиян на Харьков.

Также сообщается, что россияне, вероятно, понесли территориальные потери в Херсонской области (отметим, Генштаб ВСУ этого не подтверждал).

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.