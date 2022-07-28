В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 28 июля, в которой говорится, что российские войска наступали на Бахмутском направлении и пытались атаковать в районе Песок.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении россияне провели наступление и частично улучшили тактическое положение по направлениям Соледара и Вершины. На том же направлении потерпели неудачу попытки войск РФ атаковать в направлениях Яковлевки, Бахмута и Семигорья. Россияне возобновили наступление в направлении Авдеевки и Песок, но неудачно. При штурме в районе Песок войска РФ использовали полевую форму ВСУ с белыми повязками на руках и ногах.

Также в Генштабе рассказали о ситуации на других направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, за исключением использования подразделениями врага зенитных ракетных комплексов для ударов с территории республики Беларусь по объектам в Черниговской области.

На Харьковском направлении противник не прекращает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Шаповаловка, Питомник, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Шестаково, Верхний Салтов, Старый Салтов, Печенеги, Базалиевка, Лебянка, Мосьпаново и Чепиль. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харькову и поселку Кочеток. Также враг задействовал авиацию вблизи Русских Тишков, а беспилотными летательными аппаратами вел воздушную разведку в районах Липцев, Русской Лозовой, Питомника, Малиновки, Чугуева и Печенегов.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. Совершил безуспешную попытку разведки боем и понес потери возле Бражковки.

В Краматорском направлении активных наступательных действий подразделения противника не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменное и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки.

В Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечается. Враг совершал обстрелы возле Марьинки, Екатериновки, Новомихайловки, Павловки и еще двадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары неподалеку от Угледара и Каменского. Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским отмечено проведение воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".

На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы в районах Нововознесенского, Потемкиного, Высокополья и многих других населенных пунктов. Враг нанес авиационный удар возле Новопетровки. В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.