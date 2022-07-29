В ночь с 28 на 29 июля россияне нанесли удар по центральной части Харькова. Зафиксированы попадания по двухэтажному дому и зданию учебного заведения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Так, на месте попадания по дому работают спасатели ГСЧС, они разбирают завалы, ищут под ними людей.

Также зафиксирован прилет в здание одного из высших учебных заведений. На данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

Напомним, днем ранее войска РФ ночью обстреляли парк Горького в Харькове.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.