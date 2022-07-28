Минувшей ночью оккупанты атаковали парк Горького в Харькове. Там повреждены хозпостройки, аттракционы не пострадали.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, он также опубликовал видео момента удара по парку Горького.

По его словам, жертв в результате удара нет.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что в ночь на 28 июля ракетный удар был нанесен по двум районам Харькова - Киевскому и Немышлянскому. В результате вражеских обстрелов повреждены промышленные объекты, возникли пожары.

Напомним, ранее Терехов заявил, что россияне ударили ракетами С-300.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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