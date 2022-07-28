Студенты Харьковского Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого обвинили свою преподавательницу в том, что она "распространяла российскую пропаганду" на лекции по истории международного права.

Студенты записали фрагмент онлайн-лекции, во время которой преподаватель сравнивает "Азов" с нацистскими войсками времен Второй мировой войны.

"Это Марина О., работает доцентом кафедры в НЮУ им. Ярослава Мудрого. Она не стесняется распространять российскую пропаганду и открыто травит тех, кто пытается ей доказать обратное", - заявляют студенты.

После публикации роликов руководитель медиа-службы НЮУ Максим Вьюник сообщил, что преподавательница Марина Окладная была уволена еще 30 июня.

В прошлом году "Страна" рассказывала, как в Харькове националисты потребовали уволить преподавателя Харьковской государственной академии наук 72-летнюю Наталью Семейкину за то, что она высказалась в соцсетях на тему конфликта на Донбассе.

Также мы сообщали, что в Днепре уволили баристу и временно закрыли кофейню за русский язык.