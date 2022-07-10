В сети разразился новый скандал по языковому вопросу. На этот раз под критику попали украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова.

Украинских звезд захейтили за русскоязычный контент. В частности, Ефросинина и Полякова вместе ведут шоу "Взрослые девочки" в YouTube.

Однако в последнее время звезд все больше начали критиковать из-за ведения своей программы на русском языке.

В свою очередь шквал критики за русскоязычный контент Полякова прокомментировала так:

"Мы до этого действительно все время говорили по-русски. И дома, и между собой. Мы хотим говорить по-украински, учим язык и все для этого делаем. Но в частном разговоре, как с подругой на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится", - объяснила певица.

Ефросинина добавила, что на украиноязычные вопросы в своем шоу они будут отвечать на украинском языке.

"Мы понимаем агрессию и почему ее так много. Потому что русский язык вызывает агрессию. Но, тем не менее, на этом мы заканчиваем эту тему", - сказала Ефросинина.

Ранее очередной украинский военный записал видео, возмущаясь наездам на русскоязычных.

"Друзья, а вы там не о*уели с госпожой Фарион на пару, когда выдаете гуманитарку переселенцам, заставляете на украинском разговаривать, щимите этих людей. Я что-то не помню, чтоб я когда я пришёл в военкомат и сказал, что готов служить, никто мне не сказал: "не братан, давай українською або іді звідси", - говорит боец.

Тем временем война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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