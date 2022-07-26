В Харьковской области обстрелами уничтожено 12 котельных, еще 63 повреждены.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Глава ХОВА сообщил, где в Харьковской области возникнут самые большие проблемы с подготовкой к зиме.

"Прежде всего, под риском находятся те территории, которые временно оккупированы, например, город Изюм. Там полностью уничтожена инфраструктура тепловых сетей", - сказал Синегубов.

Также неизвестна ситуация по подготовке к зиме в Волчанском и Купянском районах, находящихся под контролем РФ.

"Конечно, под риском у нас серая зона, потому что наши коммунальные службы хоть и пытаются восстанавливать эту поврежденную инфраструктуру, однако там идут постоянные обстрелы, есть заминированные пути, и мы обычно должны считаться с военной обстановкой в том или ином направлении", – сказал председатель ХОВА.

Ранее мы писали о том, что в подконтрольной РФ Балаклее Харьковской области разрушена котельная, в связи с чем местные жители говорят о том, что центрально отопления не будет.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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