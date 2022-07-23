Несмотря на заявления подконтрольной России "Харьковской ВГА" о том, что в регионе начали платить пенсии в рублях, в Балаклее с начала марта, никаких выплат пособий в рублях до сих пор не было.

"У людей еще в начале июня собирали заявления на единоразовую помощь в 10 тысяч рублей и на выплаты пенсий, но никаких выплат до сих пор не было", - рассказывают местные жители.

Балаклея с западной и южной стороны находится в 10 км от линии фронта, поэтому стрельба в городе слышна практически постоянно. В связи с близостью линии фронта более полутора месяцев комендантский час в городе был с 14:00 до 6:00 утра, и лишь недавно его начало сместили на 20:00.

"В последнюю неделю стало чуть тише в плане стрельбы. Когда стало потише, появились варианты обналички с карт под 15-20%, до этого найти наличную гривну было невозможно, а картами расплатиться уже давно нельзя", - говорят местные жители.

По их словам, продукты - те, что с огородов из соседних сел, - стоят недорого, но все остальное - раза в полтора выше, чем на подконтрольных Украине территориях (к примеру, колбаса – по 400 грн, контрафактные сигареты (которые в Киеве стоят 35-40 грн) - по 60. В аптеках по-прежнему нет многих лекарств.

Местные жители рассказывают, что в городе последние два месяца раздают продукты по гуманитарной помощи прямо во дворах многоэтажек по составленным спискам. Однако самой "гуманитарки", которую дают раз в месяц, хватает только на неделю. На данный момент в большинстве районов города есть свет и вода, но периодически они пропадают, так как электросети часто попадают под обстрелы, а наличие воды в водопроводах напрямую связано с наличием электроэнергии.

"Мобильная связь есть в определенных местах, на самых высоких точках города, туда все ходят звонить. В кабельном ТВ теперь только русские каналы, но у многих спутниковые антенны - там и русские, и украинские. Интернета нет ни у кого, кроме мобильного. Ходят слухи, что его русские специально обрезали, чтобы наводку не давали по объектам в городе", - говорят местные жители.

Также, по их словам, ходят слухи, что зимой не будет централизованного отопления, поскольку котельная теплосети разрушена "прилетами". В связи с этим, по слухам, людей будут расселять по частному сектору, однако никаких подтверждений таким слухам пока нет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

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